FACE À LA CHALEUR D’ÉTÉ - 7 astuces efficaces pour garder votre intérieur au frais

Qui dit retour des températures estivales, dit aussi retour des problèmes de chaleur. La chaleur a tendance à s’accumuler surtout dans les appartements sous les combles, mais également dans les bâtiments mal isolés, ce qui fait qu’on dort mal la nuit. Voici une compilation d’idées pour rafraîchir votre intérieur ou éviter que la chaleur n’y entre.

1. Fermez les volets et les rideaux durant la journée

Vos meilleurs alliés contre la chaleur estivale sont les rideaux et les volets. En empêchant les rayons du soleil de pénétrer à l’intérieur de votre logement, vous évitez par la même occasion à la chaleur de s’y installer. Pexels / Vlada Parkovich

Cela peut paraître comme une évidence, mais il est particulièrement important de garder les volets et les rideaux fermés en journée, surtout entre midi et 16 heures, lorsque la chaleur est à son comble. Les rideaux occultants sont (en dehors des stores) particulièrement efficaces, car très opaques.



Si cela ne suffit pas ou si vous souhaitez garder vos volets et rideaux ouverts durant la journée, vous pouvez essayer d’utiliser des films de protection UV. Collés directement sur les vitres, ils permettent une réduction de l’impact des UV jusqu’à 99%. Les films anti-UV permettent donc non seulement de garder votre logement au frais, mais offrent également une protection à vos meubles en évitant qu’ils ne s’altèrent.

2. Utilisez des ventilateurs (de différentes façons)

Cela fonctionne sans doute, mais ce n’est pas de cette utilisation du ventilateur dont nous voulons parler. Utilisez les ventilateurs pour faire sortir l’air chaud de votre maison. Pexels / Murat Esibatir

Vous pouvez, bien entendu, utiliser un ventilateur pour vous donner, un tant soit peu, l’illusion de sentir une légère brise sur votre visage. Voici une astuce de pro: placez une bassine remplie de glaçons devant le ventilateur et vous obtiendrez une climatisation faite maison.

Vous pouvez également utiliser le débit d’air pour évacuer l’air chaud de votre intérieur. Pour ce faire, placez le ventilateur devant une fenêtre ouverte, de sorte à ce qu’il souffle vers l’extérieur. Par un phénomène d’aspiration, il fera ainsi sortir l’air chaud de la pièce. Attention: c’est à faire le soir et non en journée, quand il fait particulièrement chaud.

3. Octroyez une pause à vos cuisinière et four

Par temps chaud, on misera davantage sur des salades et des plats froids pour les repas. Si vous voulez absolument manger chaud, vous pouvez toujours cuisiner à l’extérieur ou faire des barbecues. Pexels / Maarten van den Heuveln

Quand le mercure grimpe, il est recommandé d’éviter toutes sources de chaleur supplémentaires. En d’autres termes, il est préférable de laisser la cuisinière et surtout le four éteints. Après tout, il existe des alternatives de repas en été, comme le barbecue ou les plats froids. Si vous utilisez tout de même la cuisinière ou le four, n’oubliez surtout pas d’allumer la hotte, qui absorbera au moins une partie de la chaleur. Veillez à garder le réfrigérateur toujours bien fermé. Il faut savoir que plus la porte du réfrigérateur reste ouverte, plus il produira de chaleur pour combler la déperdition de froid.

4. Changez vos ampoules

Si vous n’avez pas encore adopté des ampoules LED, c’est le moment idéal pour le faire. Les ampoules LED ont l’avantage de ne pas chauffer et ne représentent donc pas une source de chaleur supplémentaire.

5. Préparez votre lit

Le choix du linge de lit est, certes, déterminant, mais également ce que vous en faites. Pourquoi ne pas le mettre quelque temps au réfrigérateur, avant d’aller vous coucher? Pexels / Anete Lusina

La chaleur est surtout insupportable quand on veut dormir. Mais vous pouvez préparer votre lit et votre chambre en amont. Optez pour du linge de lit respirant en lin ou en coton. Pourquoi ne pas le mettre au frais quelque temps avant d'aller vous coucher? Une astuce qui fonctionne aussi très bien avec votre pyjama ou votre chemise de nuit.

6. Restez au frais

Si, malgré tout, vous n’arrivez pas à faire baisser la température de votre logement, vous pouvez toujours essayer de vous rafraîchir vous-mêmes. Prendre une douche froide le soir est, certes, agréable, mais contre-productif, car cela augmente la température corporelle. Mieux vaut refroidir les points de pulsation et les pieds en passant les poignets et le cou sous l’eau froide et en appliquant des poches de froid sous les pieds.

7. Humidifiez vos rideaux