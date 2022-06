Conseils beauté: 7 astuces make-up qu’on aurait voulu connaître plus tôt

Qu’ils viennent d’une bonne amie, des parents ou de l’immensité qu’est internet, il existe des conseils simples pour tous les domaines de la vie. Une fois que nous les connaissons, ils sont rapidement enregistrés. Le seul problème est le chemin à suivre. En matière de maquillage, nous avons donc pris un peu d’avance et partageons sept conseils que vous devez absolument connaître.

Appliquer le maquillage avec les doigts

Êtes-vous une adepte du pinceau ou plutôt de l’éponge? Peu importe, car votre fond de teint ne sera vraiment naturel que si vous l’appliquez avec les doigts. Comme ils n’absorbent pas le produit, vous avez besoin de beaucoup moins de maquillage. La chaleur du corps permet en outre au fond de teint de se fondre parfaitement dans la peau - à condition que vous ayez choisi la bonne teinte, car…

Tester le fond de teint sur le menton, les épaules ou le décolleté

… le test d’un produit de make-up n’est pas optimal s’il est réalisé sur le dos de la main. Le teint du visage est bien plus proche de celui des épaules ou du décolleté. Pour ne pas commettre d’impair, on teste le produit directement sur le visage. Une goutte de make-up entre le menton et le cou indique s’il s’agit de la bonne nuance.

Laisser le concealer reposer

Vous souhaitez camoufler vos cernes sans avoir le look pâte à modeler? L’astuce consiste à ne pas appliquer de fond de teint autour des yeux mais à utiliser uniquement un correcteur. Une petite quantité de produit au coin interne et externe de l’œil suffit.

Laissez également à votre anticerne une minute pour agir avant de l’estomper. Votre visage le réchauffe, ce qui fait qu’il se fond particulièrement bien dans la peau et que vous avez donc besoin de moins de produit. D’ailleurs, le même principe fonctionne aussi pour le blush et le contouring réalisé à l’aide d’un fond de teint crème.

Un eye-liner avec de l’ombre à paupières

Qu’il s’agisse de khôl ou d’eye-liner, certains produits ne tiennent tout simplement pas et ont une fâcheuse tendance à glisser dans le pli de la paupière ou sur l’arcade sourcilière. Pour éviter cela et faire en sorte que le trait d’eye-liner tienne plus longtemps, posez-le avec une ombre à paupières d’un ton similaire et retouchez en même temps les petites imperfections avec la couleur poudrée. Cette technique permet également de rendre plus intenses des eye-liners colorés, comme le rose ou le jaune, ou des tons plus clairs.

Utiliser du ruban adhésif

Certes, délimiter les ombres à paupières avec du ruban adhésif n’a rien de secret. Mais même si vous en avez déjà entendu parler, c’est le moment pour vous d’essayer cette technique. L’effet est particulièrement réussi si l’ombre à paupières est délicatement estompée vers le haut et si le bord acéré est utilisé uniquement pour prolonger la ligne de cils inférieurs. Votre application de fards à paupières ne sera plus jamais la même.

Épaissir les cils

Aucune envie de passer 20 fois votre mascara? Voici une astuce plus rapide. Commencez par en appliquer une couche sur les cils supérieurs puis, à l’aide d’un pinceau doux, prélevez un peu de poudre libre transparente et déposez-en un peu sur les cils encore humides. Passez une nouvelle fois le mascara juste après. Yeux de biche garantis.

Miser sur la couleur