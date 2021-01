Pendant les vacances, on se couche de plus en plus tard et on se lève alors qu’il fait déjà jour depuis longtemps. Problème: on prend un mauvais rythme dont on aura du mal à se défaire à la rentrée, alors qu’on avait déjà de la peine à se lever pour aller au travail. Voici nos astuces pour devenir une personne du matin.

«Confort des yeux»

On scroll Instagram et autres pendant encore une heure et on tourne ensuite dans son lit, les yeux grands ouverts. Idéalement, il faudrait carrément abandonner cette habitude. Mais on peut aussi le faire avec modération… et confort des yeux. En clair: cherchez le mode qui permet de baisser la lumière bleue de l’écran. C’est cette lumière qui nous booste la journée et qui, par conséquent, nous empêche de nous endormir le soir. Le mode s’appelle «confort des yeux» sur certains appareils, ou «Night Shift» sur les iPhones notamment.

Pas de téléphone à côté du lit

Et même, on essaie de le placer à l’autre bout de la pièce. Ainsi, pas d’ondes à proximité de sa tête, mais surtout, il faudra sortir du lit pour éteindre la sonnerie de réveil. Et autant le dire: une fois debout, le travail est déjà à moitié fait.

On évite la touche «snooze»

Plutôt que de se dire «encore 10 minutes» trois fois de suite au moment où le réveil sonne, on coupe la sonnerie et on se force à s’activer. Pas besoin d’en faire des tonnes, juste ne pas se laisser tenter d’appuyer sur «le réveil sonnera à nouveau dans 10 minutes» et se lever gentiment.

Un réveil intelligent

Si la tentation de la touche «snooze» est trop grande, il existe des applications pour smartphones qui demandent à l’utilisateur de réaliser un puzzle ou résoudre un problème de maths pour s’éteindre. Rien de trop compliqué, mais assez pour qu’on se force à réfléchir quelques secondes. Le cerveau est ainsi réveillé, le corps n’a plus qu’à suivre.

De la lumière naturelle

Dans la même idée que la lumière bleue des écrans nous empêche de nous endormir, la lumière naturelle nous aide à nous réveiller. Une fois debout, on se fait un thé, un café, un jus, un verre d’eau, et on le boit près d’une fenêtre. Ce sont quelques minutes précieuses qui aideront beaucoup à activer le corps.

Un peu de sport

Pas besoin de partir sur un marathon, mais un peu d’effort le matin, c’est prouvé, ça fait beaucoup de bien: réduction de la tension artérielle et du stress, tout en nous permettant de mieux nous endormir le soir. Si certains aiment commencer la journée par un footing, d’autres préféreront faire quelques mouvements, comme du yoga ou de la danse. Il existe des milliers de vidéos sur YouTube dont on peut s’inspirer pour trouver LA routine sportive qui nous convient.

On prend le temps de manger