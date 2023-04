Magasins: 7-Eleven vise à s’implanter en Suisse

Un petit snack quand on a une petite fringale à 3h du matin, ça ne devrait pas être pour demain en Suisse.

Des magasins 7-Eleven pourraient un jour ouvrir chez nous. C’est en tout cas le souhait exprimé par la société qui gère les magasins, qui prévoit de s’implanter dans onze nouveaux pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Ces petits commerces sont bien connus des personnes ayant voyagé au Japon (21’000 magasins y sont ouverts), en Corée du Sud (14’000), en Thaïlande (13’800) ou aux Etats-Unis (12’800), notamment.

L’entreprise fonctionne principalement par franchises. Des entrepreneurs indépendants gèrent les magasins sous l’égide de 7-Eleven et de son modèle commercial. Celui-ci repose surtout sur des horaires d’ouverture très étendus (lire ci-dessous). C’est une des raisons pour lesquelles Marcel Stoffel, consultant et fondateur du Swiss Council of Shopping Places, est sceptique quant à l’arrivée de 7-Eleven en Suisse.