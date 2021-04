Brigades rouges italiennes - 7 personnes interpellées en France à la demande de l’Italie

Les Brigades rouges

Les Brigades rouges, qualifié de groupe terroriste d’extrême gauche, ont été l’un des principaux acteurs des «années de plomb» (1970-1980) en Italie. Ils ont notamment assassiné l’ancien chef du gouvernement et leader de la Démocratie-Chrétienne Aldo Moro, en 1978, après l’avoir enlevé et détenu pendant 55 jours. Dans les années 70-80, le terrorisme d’extrême gauche et d’extrême droite a fait plus de 400 morts en Italie.