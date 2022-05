psycho: 7 signes qui prouvent qu’une amitié ne vaut rien

Certaines personnes sont des vampires. Elles vous pompent votre énergie. Par exemple, juste après un repas avec untel, vous ressentez l’irrépressible besoin d’aller vous allonger et pas à cause de la digestion. Ou alors, vous passez un dimanche après-midi avec unetelle et après l’avoir quittée vous avez l’impression d’être vide. C’est peut-être le signe d’une amitié toxique. Apprenez à la reconnaître en lisant les six points suivants.

1. La relation est unilatérale

Une amitié sincère est une relation établie sur un échange mutuel: on donne et on reçoit. Cela crée le lien et assure la confiance. En revanche, si une seule personne fait des efforts, en manifestant son soutien et en étant à l’écoute, il y a déséquilibre. L’autre monopolise la conversation ou refuse tout compromis. Les gens qui aiment être au centre de l’attention sont souvent égoïstes et manquent d’empathie. Ils peuvent même être manipulateurs.

Êtes-vous sans cesse en train de réconforter une tierce personne qui ne vous rend jamais la pareille? Pexels/cottonbro

2. Il y a comme un malaise

Interrogez-vous après avoir passé du temps avec un proche. Avez-vous l’impression d’avoir fait le plein d’énergie, d’être dans une phase positive? Certaines personnes ont une influence négative sur leur entourage. Ce sont des vampires énergétiques. Protégez-vous de telles amitiés et concentrez-vous sur celles qui vous font du bien. Vous n’avez pas de temps à perdre.

3. Aucun projet commun

À l’école, il était facile de se retrouver tous les jours. Les amitiés entre adultes demandent beaucoup plus d’énergie et d’organisation. Réfléchissez-vous dix minutes avant d’appeler une amie ou un ami? Est-ce compliqué de réserver un samedi par mois pour prendre un café? Voilà deux signes qui parlent de votre démotivation à maintenir les liens. Soyez honnête avec vous-même. De deux choses l’une: soit vous vous investissez, soit vous démissionnez.

Planifier un moment à deux:

une joie ou un fardeau? Pexels/Jamie Reiner

4. L’autre jalouse vos succès

C’est un signe qui ne trompe pas. Lorsque quelqu’un refuse le bonheur d’autrui, c’est que la relation est pourrie. Testez votre entourage quand vous annoncez une bonne nouvelle. Observez les réactions. Si quelqu’un a du mal à se réjouir pour vous ou à vous complimenter, c’est peut-être de la jalousie. Toxicité maximale!

Une amitié véritable ne se fonde pas

sur l’envie ou l’amertume Pexels/Bransodre

5. Les échanges sont tendus

Les conflits et les discussions animées font partie du jeu. Si deux personnes s’apprécient, elles doivent être capables de parler ouvertement et honnêtement de sujets pénibles. Si ces conversations font naître des malentendus au lieu d’éclaircir la situation, c’est qu’il y a un problème. Vous n’êtes peut-être tout simplement plus sur la même longueur d’onde. D’un autre côté, c’est encore pire si l’autre refuse de s’impliquer dans un débat.

Un conflit est positif si, après coup,

il soude la relation. Pexels/Coton bro

6. Le manque de confiance