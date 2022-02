INTEMPOREL – 7 tendances déco dont vous ne vous lasserez jamais

Les tendances telles que les bougies en forme de silhouettes, le cottagecore et les vases en forme de fesses n’ont pas fait long feu. Au summum de leur apogée l’année dernière, elles disparaissent à nouveau petit à petit.

Mais ce n’est pas le cas pour toutes les tendances, loin de là: certains conseils et styles d’aménagement sont parfaitement intemporels et perdurent pendant des décennies. Nous allons vous en montrer sept, dont vous ne vous lasserez assurément jamais.

Le mélange de textures

Le mélange de tissus et de textures permet de créer un espace de vie passionnant et agréable. Velours, lin, bois, rotin: même si l’un de ces matériaux n’est plus à la mode, ce mélange reste tendance.

La pierre naturelle

Cette tendance ne perdure pas uniquement pour des raisons esthétiques. La pierre naturelle, comme le granit, l’ardoise ou le marbre, est non seulement belle et durable, mais résiste également très bien à la chaleur, ce qui n’est pas négligeable dans une cuisine, par exemple. Le seul inconvénient est que les pierres naturelles sont sensibles aux acides et doivent donc être nettoyées à l’aide de produits spéciaux. En contrepartie, elles apportent beaucoup d’élégance à une pièce, quelle qu’elle soit.

Le papier peint

Vous êtes surpris? Pour bon nombre de personnes qui ont grandi avec, le papier peint a une connotation un peu vieillotte. Mais ce n’est pas le cas pour la jeune génération, car ces dernières années, le papier peint est devenu beaucoup plus simple et plaisant pour les locataires. Alors qu’il fallait autrefois faire appel à un spécialiste pour le poser, il est aujourd’hui possible de commander du papier peint, dont il existe des centaines de motifs différents (et même personnalisables), et de le poser soi-même.

Cuisine ouverte sur la salle à manger

Les temps où les cuisinières et cuisiniers étaient retranchés dans leur cuisine sont révolus. Aujourd’hui, on préfère cuisiner en bonne compagnie. C’est pourquoi les cuisines ouvertes ne sont pas près de disparaître. Ainsi, ceux qui sont au fourneau peuvent discuter avec les autres occupants de la maison, s’occuper des invités et le trajet de la marmite à l’assiette est encore plus court. De plus en plus répandus, les îlots centraux font également partie de cette tendance.

Le style «mid-century modern»

Le «mid-century modern» est un style de mobilier particulièrement apprécié. Apparu vers le milieu du XXe siècle, il se démarque avant tout par ses lignes claires, ses formes géométriques et sa simplicité. C’est sans doute aussi la raison pour laquelle cette tendance tient bon. Par sa sobriété, elle s’accorde avec de nombreux autres styles. Vous pouvez aménager votre intérieur avec des pièces originales dénichées dans des brocantes ou avec des pièces neuves inspirées de ce style et achetées en magasin.

Le mobilier en rotin

Certes, le rotin est une affaire de goût. Mais le fait est que les meubles tressés en tiges de palmiers font de la résistance, surtout en tant que mobilier de jardin, bien que le vrai rotin ne soit pas résistant aux intempéries et puisse devenir cassant s’il n’est pas protégé de la pluie. Mais les avantages l’emportent sur les inconvénients, car les meubles en rotin sont nettement plus légers que les autres. De plus, le rotin est un matériau dont la pousse est très rapide, ce qui en fait l’un des plus durables qui puisse être utilisé dans la fabrication de meubles.

Les précieux objets souvenirs

Votre intérieur est personnel et se doit donc d’avoir sa propre identité, conférée par vos précieux objets souvenirs. Peu importe qu’il s’agisse d’un vieux coffre de votre grand-mère, de jolis verres de famille ou d’une horloge murale héritée de votre oncle: ce sont justement ces petits détails qui font que votre intérieur est unique.