Automobile: 70% des Suisses ne veulent pas entendre parler de voiture électrique

Les Romands les plus intéressés

À noter que ce sont les Romands qui affichent le plus grand intérêt pour les voitures électriques. En effet 7,9% d’entre eux en possèdent une et 23,5% indiquent une intention d’achat. À l’inverse, les Suisses allemands semblent les plus réticents, avec près de 76% qui ne prévoient pas un tel achat. Enfin, rappelons que la part de l’électrique continue d’augmenter en Suisse. En 2022, 17,7% des nouvelles immatriculations concernaient des voitures entièrement électriques, contre 13,2% en 2021.