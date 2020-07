il y a 1h

BLUE ISLAND AUX BAHAMAS

70 millions pour une île avec piste d’atterrissage, mais…

Ceux et celles qui tiennent à leur intimité pendant les vacances seront à leur place sur une île privée. Cela tombe bien: il y en a une à vendre pour 70 millions aux Bahamas. Mais il y a un problème…

de Lucien Esseiva

1 / 11 D’emblée, on note le point fort de Blue Island, à savoir la nouvelle piste de décollage et d’atterrissage. Sothebysrealty.com L’île privée fait environ 3 km² et est relativement à l’état sauvage. Sothebysrealty.com Certains apprécieront sans doute que l’île compte peu de bâtiments. D’autres, en revanche, diraient: «Oh, mon Dieu, il va falloir investir beaucoup d’argent en plus pour la construction!» Sothebysrealty.com

En bref Pour un peu plus de 70 millions, vous pourriez devenir propriétaire d’une île privée aux Bahamas.

Il y a l’électricité, l’eau courante, le téléphone et une piste d’atterrissage, mais il faudrait encore construire des maisons.

Blue Island est la plus grande île des Exumas et elle est à vendre.

70 millions et les frais à long terme, c’est beaucoup d’argent! Alors pourquoi ne pas louer une île privée?

Les îles Exumas sont un archipel des Bahamas qui, en raison de sa nature préservée comme à l’état sauvage (une grande partie est protégée), est apprécié par les plaisanciers et les plongeurs. Tel un collier de perles, plus de 360 îles s’étendent sur une mer aux eaux cristallines et suscitent une soudaine envie d’évasion. L’une d’entre elles est d’ailleurs actuellement en vente à un prix exclusif légèrement supérieur à 70 millions de francs.

Sotheby’s a été mandaté pour trouver un acquéreur et vante allègrement les mérites de l’île dans son annonce. «Les Exumas sont réputées pour leurs magnifiques plages quasi désertes, Blue Island étant la plus grande île privée disponible à la vente aux Bahamas», écrit la société en mentionnant par la même occasion son atout majeur: «Grâce à sa piste d’atterrissage, vous profitez d’un accès rapide, facile et en toute discrétion à Blue Island.»

Une intimité imbattable, une piste d’atterrissage privée et une superficie de 2,8 km² comptent parmi les principaux arguments de vente de Blue Island. Certes, l’île bénéficie d’un réseau routier de 6,4 km, d’une alimentation électrique, téléphonique, en eau et une petite maison permet d’avoir un toit au-dessus de la tête, mais à part cela, vous achetez un lopin de terre vierge, entouré d’une mer magnifique, pour 70 millions de francs.

«Les investisseurs étrangers sont les bienvenus aux Bahamas», écrit la société de courtage immobilier, soulignant ainsi le fait que l’offre s’adresse davantage aux gros investisseurs qu’aux particuliers. Et d’ajouter: «Blue Island ferait la plus impressionnante des propriétés privées pour le plus averti des investisseurs.»

Les îles privées sont également à louer

Le taxi de l’île est déjà prêt à décoller. PRIVATE ISLANDS INC.

On peut supposer qu’avec l’achat d’une île privée, les soucis ne font que commencer. Car, qui va me construire une maison et comment vais-je pouvoir l’entretenir? Comment m’approvisionner en nourriture et en boissons? Comment me débarrasser des ordures? Ces questions ne constituent sans doute que la partie émergée de l’iceberg et l’une des raisons pour lesquelles les îles privées ont du mal à trouver preneur.