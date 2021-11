Los Angeles : 700 millions de dollars pour renommer une salle, un record

Le Staples Center de Los Angeles, qui accueille les matches des Lakers (basket) ou des Kings (hockey sur glace) ainsi que les Grammy Awards, va devenir la Crypto.com Arena.

Le Staples Center, enceinte emblématique des Los Angeles Lakers, va être rebaptisé Crypto.com Arena, ont annoncé mardi la plateforme de cryptomonnaies éponyme et le propriétaire des lieux AEG, qui ont conclu un accord pour un montant record estimé à 700 millions de dollars. «Crypto.com, plateforme de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide au monde, et AEG (Anschutz Entertainment Group), leader mondial du sport et du divertissement en direct, ont conclu un accord historique s’étendant sur 20 ans pour les droits d’appellation du Staples Center, qui, à compter du 25 décembre, sera connue sous le nom de Crypto.com Arena», indique le communiqué conjoint.