21 malades en réanimation

La situation sanitaire «continue de se détériorer à Genève», a annoncé jeudi le docteur Simon Regard, du service du médecin cantonal. Entre 160 et 180 cas de Covid-19 sont détectés chaque jour au bout du lac. Le taux d’incidence, soit le nombre de malades pour 100’000 personnes sur sept jours, «a passé la barre des 200 et se trouve en nette augmentation». Le nombre d’hospitalisations progresse aussi, «mais plus lentement». Actuellement, 205 patients sont hospitalisés: 122 post-Covid et 83 pour des Covid aigus. Parmi ces derniers, 21 malades se trouvent en réanimation (huit aux soins intensifs et treize aux soins intermédiaires). Trois décès ont été enregistrés la semaine passée.