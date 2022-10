Football : 700e but pour Cristiano Ronaldo et victoire de Manchester United

La connexion Casemiro-Ronaldo

Et sur une action exactement inverse de l’ouverture du score - un ballon récupéré par Casemiro dans les pieds d’Iwobi -, le Brésilien a immédiatement lancé le Portugais dans l’espace pour une frappe à ras de terre qui a fait mouche pour un but au fort parfum de Real Madrid et dans le plus pur style «CR7» (1-2, 44e).