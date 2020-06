Football

700e but pour Messi, mais le Barça perd des points

L’Argentin a marqué son 700e but en carrière mais les Catalans n’ont pas réussi à battre l’Atlético Madrid.

La superstar argentine et sextuple Ballon d’or du FC Barcelone, Lionel Messi, a marqué son 700e but en carrière professionnelle ce mardi lors du match nul (2-2) contre l’Atlético Madrid comptant pour la 33e journée de Liga, ce qui laisse le FCB a un point du Real Madrid, avec un match en plus.