Football: 72 secondes de bonheur maintiennent la Suisse en Ligue A

Tant bien que mal, grâce à une deuxième partie de Ligue des nations bien mieux gérée que la première, la Suisse conserve sa place en Ligue A. Son succès 2-1 contre la République tchèque mardi à Saint-Gall lui garantit de continuer d’affronter les meilleures nations européennes lors de la prochaine édition, en 2024-25. Et pourtant, rien ne fut simple sur ce dernier match, où un peu plus d’une minute a suffi à éclipser une heure et demie très moyenne.