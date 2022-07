Collection pour animaux: 7230 francs le canapé pour chien et 1560 pour une gamelle

La maison de luxe italienne a dévoilé sa nouvelle collection pour animaux de compagnie entre la Fashion Week de Paris, où a été présenté le prêt-à-porter pour homme, et la semaine de la haute couture qui s’ouvrira mardi prochain. Avec sa proposition d’habits et d’accessoires pour chiens et chats, Gucci démontre son sens du savoir-faire en matière de marketing - toute la presse en parle - notamment parce que les objets sont vendus à des prix insolemment élevés.

Ainsi, le canapé (180 cm x 45 cm x 45 cm) coûte… 7230 francs, soit beaucoup plus cher que ce que la plupart des humains s’autorisent quand ils achètent ce meuble pour eux-mêmes. On relèvera aussi le tarif de la gamelle en porcelaine gainée de toile monogrammée: 1560 francs. Celle-ci est proposée avec un étui de voyage pour 2120 francs ou un ensemble de bols de voyage 3780 francs. Qui a dit: «Quand on aime, on ne compte pas»?