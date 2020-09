Énergies renouvelables : 74 % des Suisses veulent la «fin du chauffage au fioul»

Les résultats d’un sondage révèlent le désintérêt des Helvètes pour le fioul domestique au profit d’une ressource plus propre.

La Suisse a la plus forte proportion de consommation de fioul domestique dans les bâtiments en Europe. En pratique, cela signifie que le chauffage représente environ 40 % des émissions de CO2. Le Parlement Suisse étudie la manière de changer de cap d’ici 2030 avec la révision de la loi sur le CO2. En l’état actuel des choses, le gouvernement fédéral veut introduire en 2023 des limites de CO2 concernant le remplacement des systèmes de chauffage. «De fait, de telles limites de CO2 signifient la «fin» des systèmes de chauffage au fioul qui nuisent au climat. En effet, les nouveaux objectifs en matière d’émissions ne pourront être atteints que si l’enveloppe du bâtiment est très bien isolée et si la consommation d’énergie peut être considérablement réduite», explique Patrick Drack, directeur de Stiebel Eltron Suisse.

«Une avancée importante»

«Nous considérons les limites de CO2 comme une avancée importante. Car cela permet d’aborder en parallèle les objectifs les plus importants de la loi sur l’énergie: réduction de la consommation d’énergie et augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments, indépendance à l’égard des importations de pétrole et de gaz et utilisation accrue des énergies renouvelables.»

Le Parlement veut également prolonger le programme Bâtiments, qui fournit une aide financière aux propriétaires pour rendre leurs maisons respectueuses du climat. Selon une enquête de Stiebel Eltron, près de 60 % de la population est convaincue que le soutien financier aux ménages en matière de tournant vert dans la chaufferie est la clé de voûte d’une politique climatique réussie. «L’utilisation accrue de l’énergie verte pour le chauffage permettra, de l’avis de la population, d’atteindre plus rapidement les objectifs climatiques du pays – et les trois quarts des consommateurs interrogés en sont convaincus», souligne Patrick Drack.

Une technologie verte pour le chauffage

Les programmes de soutien aident

