Grippe aviaire : Malades, 750’000 poules vont être abattues dans un élevage tchèque

Grippe la «plus dévastatrice»

L’épizootie de grippe aviaire est la «plus dévastatrice» qu’ait connue l’Europe de toute son histoire, ont estimé fin décembre les autorités sanitaires européennes, avec plus de 50 millions d’oiseaux abattus dans les seuls élevages infectés entre octobre 2021 et septembre 2022.

Cinq pays européens se sont lancés dans la course au vaccin. La France et la Hongrie travaillent sur un sérum pour les palmipèdes (canards, oies), les Pays-Bas et la Belgique pour les poulets et l’Italie pour les dindes.