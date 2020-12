Cristiano Ronaldo n’est plus qu’à 55 buts du record de tous les temps. Le Portugais a inscrit sa 750e réalisation mercredi.

Buteur face au Dynamo Kiev en Champions League mercredi, Cristiano Ronaldo a célébré sa 750e réalisation en carrière en postant un message qui en dit long sur l’importance de ce but historique:

«750 buts, 750 moments de bonheur, 750 sourires sur les visages de nos supporters. Merci à tous les coachs et joueurs qui m’ont aidé à atteindre ce chiffre incroyable, merci à tous mes adversaires loyaux qui m’ont obligé à travailler de plus en plus dur chaque jour.»