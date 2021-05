Libye : 78 prisonniers de guerre appartenant au camp Haftar libérés

Les 78 détenus avaient été capturés durant l’offensive avortée de Khalifa Haftar visant à s’emparer de la capitale.

Cessez-le-feu

Les combats entre les forces loyales de l’ancien Gouvernement d’union nationale (GNA, reconnu par l’ONU et basé à Tripoli) et celles du puissant militaire septuagénaire ont commencé en avril 2019 et pris fin à l’été 2020. Un cessez-le-feu est observé depuis octobre et un nouveau gouvernement unifié a été installé en mars à l’issue d’un processus chapeauté par l’ONU, afin de gérer la transition jusqu’à des élections nationales en décembre.