Football: 7e journée – Mario Balotelli ne débarque pas dans un cimetière

Les moments d’allégresse, il convient de les bénir. Prenez ce brave Fabian Schubert. L’Autrichien était en train de prouver à tout le monde que la première impression n’est pas toujours la bonne. Ses premiers pas en Super League l’an dernier étaient calamiteux, mais son début de saison d’excellente facture. Et voilà qu’en mettant beaucoup de lui-même dans une frappe dimanche, en pensant ouvrir le score contre Young Boys, l’attaquant saint-gallois s’est retrouvé avec un tibia cassé… et un but annulé.

Nathanaël Saintini (au centre) est entouré de deux pensionnaires de la Dream Team de la semaine: Dimitri Cavaré et Filip Stojilkovic. freshfocus

Le parallèle, c’est que si vous avez un faible pour le FC Sion, il serait dommage de passer à côté de ce que le club de Tourbillon est en train de vivre (et de faire vivre). On ne sait pas pour combien de temps les moments galères sont derrière, mais les Valaisans ont trouvé une continuité et une cohérence dans leur plan de jeu qui donnent un sérieux attrait à leurs performances. Celle de samedi contre Bâle vaut comme la plus aboutie de toutes. Par-delà la dramaturgie des événements (l’entrée de Mario Balotelli, le but de la victoire inscrit à la 89e…).

Alors? Alors cinq Sédunois se sont frayé un chemin dans la Dream Team du week-end. Dont l’excellent binôme Anto Grgic/Musa Araz au milieu. Il n’y avait pas plus marquant que la prestation valaisanne ce week-end. Même s’il faut absolument saluer la réaction du Servettien Yoan Severin. Le défenseur genevois a peut-être connu le match le plus frustrant de sa carrière professionnelle le week-end dernier contre GC (un autogoal, deux incroyables manqués devant le but adverse). Il a réagi avec calme et brio samedi à Lucerne. Le voilà dans le onze du week-end.

À vous, à présent, de faire votre choix et d’élire le joueur du week-end. Le sondage se trouve juste en dessous. Les votes seront comptabilisés jusqu’à mardi 10h. Un tirage au sort vous permettra de repartir avec un bon de 50 francs chez Ochsner.

La galerie en stats