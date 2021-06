Internet - 8,4 milliards de mots de passe divulgués en ligne

Les chercheurs de CyberNews ont découvert une gigantesque fuite de mots de passe qui touche 4,79 milliards d’internautes, soit potentiellement tous. Ils ont mis la main sur un fichier txt de 100 Go publié sur un forum de hackers qui contient plus de 8,4 milliards de mots de passe provenant de plusieurs fuites de données. Baptisé RockYou2021, en référence au piratage du site RockYou en 2009 qui avait compromis les identifiants de 32 millions d’utilisateurs, cette liste de mots de passe volés, d’une longueur de 6 à 20 caractères, est beaucoup plus importante que la plus grande compilation de mots de passe connue à ce jour, à savoir Compilation of Many Breaches (COMB), qui en contenait «seulement» 3,2 milliards.