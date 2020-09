Etude du CHUV : 8,6% des patients âgés en soins aigus veulent mourir

Une étude du CHUV montre que près d’un senior de plus de 65 ans sur dix hospitalisés en soins aigus veut mourir des suites de leur maladie, mais sans intervention extérieure.

De telles études ont été jusqu’ici principalement réalisées aux soins palliatifs et en EMS, mais pas en soins aigus pour des pathologies chroniques et multiples.

Il s’agit le plus souvent d’un désir passif, soit la volonté de mourir des suites de sa maladie mais sans intervention extérieure, relève mardi le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il note que de telles études ont été jusqu’ici principalement réalisées aux soins palliatifs et en EMS, mais pas en soins aigus pour des pathologies chroniques et multiples.

Sur les 232 personnes de plus 65 ans interrogées entre mai 2018 et avril 2019, 8,6% ont manifesté un désir de mourir. «Ce résultat souligne l’importance de ne pas éluder la question de la mort en début de séjour hospitalier, dans le but d’optimiser le projet de soins, au plus proche des souhaits du patient», souligne le CHUV dans son communiqué.