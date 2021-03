France : 8 ans de prison pour le viol d’une prostituée transgenre

L’homme accusé d’avoir violé une prostituée trans sans-papiers au Bois de Boulogne en 2018 a écopé d’une peine de huit ans de prison jeudi.

Cet homme de 28 ans a été reconnu coupable de «viol commis sous la menace d’une arme», pour lequel il encourait 20 ans de réclusion, «vol» et «récidive de recours à la prostitution». Dès l’ouverture du procès mardi, il a reconnu avoir violé Cristina T., une Péruvienne de 39 ans, sous la menace d’un couteau.

«Je suis très heureux que Cristina ait eu cette écoute sensible pendant ces trois jours de procès. Elle a été écoutée par la justice française», a réagi l’avocat de la partie civile Julien Fournier.

«Une vie brisée»

Les faits se sont déroulés une nuit de novembre 2018. «Il s’est approché, il m’a demandé le prix. J’ai répondu 50 euros, il m’a dit que c’était trop cher. (…) Il m’a demandé un rabais, j’ai dit non», a-t-elle raconté mercredi à la cour, en larmes. L’accusé a ensuite brandi son couteau et lui a imposé une fellation et un rapport anal non protégés. Il lui a également volé 150 euros. Chose rare pour une personne prostituée en situation irrégulière, Cristina a déposé plainte. L’enquête a pu avancer rapidement car elle avait mémorisé la plaque d’immatriculation de l’accusé.