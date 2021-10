France : 8 ans de prison requis contre le chanteur Koffi Olomidé

Le chanteur congolais Koffi Olomidé est jugé devant la cour d’appel de Versailles pour agressions sexuelles et séquestration de quatre de ses anciennes danseuses.

Lundi, l’accusation a demandé de revenir sur le «naufrage» du premier jugement et de reconnaître coupable cet «homme puissant», star internationale qui vit désormais en France. Les quatre plaignantes, assises au premier rang, ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant Koffi Olomidé de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris, lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006, et de les avoir forcées à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon régulière pour certaines.