Vous rêvez d’un week-end spa dans un cinq étoiles ou même juste d’un moment de détente chez vous? Avec quelques ajustements, vous pourrez transformer votre salle de bains ordinaire en un espace de bien-être.

De l’espace

Si votre salle de bains n’est pas très grande, il est possible de tricher un peu en utilisant un grand miroir. Vous pouvez le fixer au mur, ou simplement le poser à même le sol, dans le sens de la hauteur. Les deux façons de faire donneront des styles différents et des dimensions différentes à la pièce.

Des plantes

Elles apporteront une touche d’exotisme et vous donneront l’impression d’être dans un petit paradis à Bali… ou au moins, d’être ailleurs que dans votre salle de bains et son carrelage quelconque. Choisissez des plantes qui supportent bien la chaleur et l’humidité, comme le monstera deliciosa et ses grandes feuilles à trous.

Plante monstera deliciosa, dès 28 fr. sur bakker-suisse.com DR

Un parfum d’évasion

Souvent, notre cerveau associe une odeur à un souvenir. Quoi de mieux qu’un doux souvenir de vacances pour s’évader? On fait d’une pierre deux coups en s’éclairant à la bougie parfumée: elle offre une lumière tamisée, propice à la détente, avec un parfum qui nous emmène en voyage. Il ne reste plus qu’à trouver celui qui convient: monoï, agrumes, oriental, fleur de cerisier…

Bougie à la cire de soja parfum monoï, 30 fr. sur hellocandle.ch DR

Une ambiance hammam

On s’inspire des rituels orientaux pour se créer une ambiance dans sa salle de bains, comme si on s’échappait à Marrakech. Savon noir, sels exfoliants, argile… On mise sur des produits à base d’eucalyptus, d’huile d’argan ou de romarin pour avoir la sensation d’être dans un vrai hammam.

Routine purifiante The Ritual Of Hammam, 42 fr. chez Rituals DR

De la déco qui résiste à l’humidité

Comme il est compliqué d’accrocher des tableaux, qui n’aiment pas trop l’humidité de la salle de bains, on redécore la pièce avec un rideau de douche avec un paysage qui nous inspire. Simple et efficace pour s’imaginer être ailleurs.

Rideau de douche Pink Sand, dès 69 fr. 95 sur juniqe.ch DR

Un coin lecture pratique

Qui n’a jamais tenté de bouquiner dans son bain et transformé cet instant de détente en cauchemar en laissant tomber le précieux livre dans l’eau? Après avoir vainement cru qu’on lui redonnerait vie en le laissant sécher sur le radiateur ou avec le sèche-cheveux, on s’est rendu à l’évidence: le bouquin est mort et on ne retentera plus l’expérience. Mais un accessoire peut pourtant nous être très utile: un pont de baignoire. On le choisira en bois et l’utilisera aussi bien pour poser les savons que pour reposer ses bras lors de la lecture. On en trouve dans de nombreux magasins d’ameublement.

Pexels Taryn Elliott

De jolis flacons

Une bouteille de shampooing standard, dans des tons qui ne vont pas avec la pièce qu’on s’est donné du mal à aménager, ça ne fait pas vraiment envie. Et si on joignait l’utile à l’agréable? De nombreuses marques proposent maintenant d’acheter uniquement la recharge du produit pour limiter les emballages. C’est l’occasion d’investir dans de jolis flacons qu’on gardera pendant des années. On les choisit en accord avec la déco de la salle de bains. On peut aussi chiner de vieux flacons d’apothicaire ou utiliser des bocaux de récup’.

Unsplash Jen Theodore

Du faux carrelage

Votre sol rappelle celui d’un hôpital, mais impossible d’y poser un joli carrelage au risque de vous fâcher avec le propriétaire, ou simplement pas le budget? Optez pour un joli tapis façon carreaux de ciment par exemple, qui change des rectangles unis tout simples qu’on utilise habituellement au bord de la baignoire. Il existe de nombreux modèles faits pour l’extérieur, qui résistent à la pluie et au soleil. Ils supporteront très bien l’humidité de la salle de bains.