DIY – 8 costumes d'Halloween qui nécessitent peu de préparation

Kim Kardashian au MET Gala

Un des moments de mode de 2021 dont on se souviendra longtemps, c’est ce look Balenciaga de Kim Kardashian au Met Gala (photo ci-dessus). Couverte de noir de la tête aux pieds, l’Américaine a été à l'origine de nombreux mèmes:

Vous n'avez besoin que d'un T-shirt noir et de deux paires de collants noirs. La première sur vos chaussures et vos jambes et la seconde sur votre visage. Il suffit d'attacher vos cheveux en queue de cheval. Ajoutez des gants noirs et, si vous en avez, un mètre ou deux de tissu noir pour la traîne. Si vous voulez être une vraie Kardashian, mettez du maquillage sur votre visage en dessous:

Et si les gens ne reconnaissent pas votre tenue comme étant celle de Kim, vous pouvez toujours dire que vous êtes un Détraqueur de Harry Potter.

Falke

Le petit personnage de TikTok

Cette année, une publicité datant d’il y a 13 ans de la marque américaine Starburst est devenue virale sur Tiktok. Un homme vêtu d'une tenue d'inspiration victorienne y chante: «Berries and cream, berries and cream, I'm a little lad who loves berries and cream».

L'annonce a été redécouverte par les utilisateurs et a fait l'effet d'une bombe sur l'application. Soudain, tout le monde faisait la danse de ce «petit gars».

Vous pouvez trouver plein d’inspirations sur TikTok et vous n'aurez pas besoin de grand-chose: prenez une chemise sombre, un pantalon sombre et des chaussettes blanches aux genoux. Idéalement, vous avez déjà la coupe au carré qui va avec. La seule chose que vous devrez peut-être acheter est un col blanc ou un haut qui en est déjà pourvu. Vous pourrez toujours (re)porter cette pièce plus tard sans aucun problème.

Hailey Bieber en tenue Miu Miu, par exemple. Getty Images

La poupée de Squid Game

C'est probablement l'un des costumes les plus évidents de cette année. La série sud-coréenne «Squid Game» est un carton sur Netflix et sera également populaire pour Halloween. Mais au lieu d'acheter une tenue d'entraînement verte ou rose qui restera ensuite inutilisée, habillez-vous comme la poupée du premier jeu, par exemple.

Il te faut une chemise jaune et une robe orange. Vous pourrez toujours porter les deux plus tard, car ces couleurs se marient merveilleusement bien en automne. Ou les porter séparément.

Pour la coiffure, il suffit de faire deux nattes. Une paire de chaussettes blanches aux genoux finira le look. Pour ceux qui veulent aller plus loin, apprenez la chanson dont les paroles sont: «Mugunghwa Kkoci Pieot Seumnida», ce qui se traduit approximativement par «La fleur d'hibiscus s'est épanouie».

Fransa

Au chaud comme Bernie Sanders

Si vous avez prévu une soirée d'Halloween en extérieur, le costume de Bernie Sanders qu'il portait lors de l'inauguration de Joe Biden est une excellente option.

Le costume est rapide à réaliser: une veste vert olive (l'original que Bernie porte est la veste Edgecomb de Burton), un masque hygiénique bleu et des moufles tricotées. Si vous voulez faire passer le costume au niveau supérieur, ajoutez une chaise pliante. Si vous devez quand même acheter des moufles, celles-ci constituent un très bon investissement car elles vous tiendront vraiment chaud, même par des températures glaciales:

FeathersAddict

Cool et simple comme James Bond

Presque tous les hommes ont un costume accroché à la maison. Et si vous n'en avez pas, c'est une bonne excuse pour vous en procurer un. Pour être James Bond, il ne vous faut pas grand-chose, seulement un costume bien ajusté. Si vous voulez être extra, portez un martini sur vous comme accessoire.

Vous pouvez aussi prendre un pistolet en plastique, mais le martini est un peu plus décontracté et plus festif.

Royal Leerdamm

Des autocollants comme Olivia Rodrigo

La nouvelle coqueluche de la pop américaine peut aussi être une inspiration de déguisement. Pour faire comme sur la pochette de son premier album, Sour, il suffit de se coller des gommettes multicolore sur le front, les joues et le nez.

Pour les très paresseux: le déguisement de fantôme ou de citrouille

C'est aussi une tendance qui s'est déjà répandue sur Tiktok l'automne dernier. Déguisez-vous en fantôme ou en citrouille. Pour le costume de citrouille, vous prenez vos vêtements de tous les jours et une grosse courge du supermarché, dans laquelle vous sculptez un visage. Mettez-la sur votre tête, comme la rappeuse Megan Thee Stallion. Le résultat est étonnamment digne d'Instagram:

La seule option encore plus facile est l'option fantôme. Prenez un vieux drap blanc, découpez-y deux trous et votre costume d'Halloween est prêt.