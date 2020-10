Vous sortez du lit, vous vous enroulez dans votre couette et vous vous traînez jusqu’à votre bureau pour participer à votre réunion Zoom du matin. Eh bien, l’une des plus grandes tendances de cette saison en matière de manteaux n’est pas loin de ce scénario. Le manteau matelassé (ou manteau duvet) va réjouir toutes celles et ceux qui supportent mal le froid mais qui veulent tout de même être élégants.