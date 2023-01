Le film 8 Mile adapté en série TV par 50 Cent et Eminem

Hip-hop : «8 Mile» adapté en série par 50 Cent et Eminem

Les rappeurs américains 50 Cent et Eminem sont amis depuis plus d’une vingtaine d’années.

Plus de 20 ans après sa sortie, «8 Mile» va connaître une suite ou, plus précisément, un développement pour la télévision. C’est 50 Cent, rappeur et producteur des séries à succès «BMF» et «Power», qui a annoncé la nouvelle, le 7 janvier 2023, lors d’une interview sur Big Boy TV. Ce film racontait l’ascension de B-Rabbit, rappeur joué par Eminem. Le scénario faisait écho à la vie de la future star du rap, intronisée en 2022 au Rock Hall of Fame.