80% de jeunes mamans se sentent très seules à cause de leur bébé

Lorsqu’on attend un enfant, on est préparé à beaucoup de choses, sauf à la solitude qu’éprouvent un grand nombre de jeunes parents. Une experte explique comment y faire face.

Lorsqu’on fonde une famille, on remarque vite qui sont les vrais amis.

Les bébés procurent un sentiment de solitude. Cela peut paraître étrange et semble être un sujet tabou. L’une des vérités difficiles à admettre est que derrière chaque enfant se cache une personne qui se sent souvent très seule.

Avec l’arrivée d’un premier bébé, les adultes sont catapultés de leur cadre de vie habituel dans un univers fait de fluctuations hormonales, de coussinets d’allaitement et de poires nasales. Les joies du premier sourire et les nuits blanches à calmer les pleurs ne sont parfois espacées que de quelques secondes. Certaines personnes ont plus de mal que d’autres à gérer cette nouvelle situation, mais toutes aspirent à être entourées.

L’amitié et la parentalité sont un sujet rarement abordé dans les manuels. Or, selon une experte, les jeunes mamans sont près de 80% à éprouver un profond sentiment de solitude et à se sentir isolées du monde extérieur. Elles sont d’ailleurs nombreuses à en faire part sur TikTok.

Les raisons sont multiples. «Devenir parent représente un véritable bouleversement dans la vie d’un individu. Des études ont d’ailleurs montré qu’une phase de transition va souvent de pair avec un sentiment de solitude», explique la psychologue zurichoise Simona Palm. Selon elle, la grossesse, l’accouchement et le post-partum sont une période mouvementée au cours de laquelle il faut s’adapter à de nouvelles situations. «Le rayon d’action, l’énergie et le temps sont limités, ce qui entraîne une diminution des contacts sociaux, mais aussi souvent moins d’échanges avec le ou la partenaire», poursuit-elle.

En proie à un profond sentiment de solitude

Dans un premier temps, c’est souvent la jeune maman qui reste à la maison. Ce qui n’empêche pas l’autre parent de ressentir ce même sentiment de solitude. «De nombreux pères disent vouloir rentrer immédiatement à la maison après le travail, pour être avec leur famille ou pour soulager leur partenaire», rapporte la psychologue. Selon elle, cela peut également amener un isolement social. «On sait aussi que le couple pâtit du passage à la parentalité, surtout en matière de communication et de sexualité, ce qui peut à son tour provoquer un sentiment de solitude», indique-t-elle. Dans son cabinet, elle observe fréquemment le fait que de nombreux pères ne partagent pas leurs sentiments avec leur partenaire.

Mauvaise conscience

Les personnes qui éprouvent un sentiment de solitude alors qu’elles tiennent dans leurs bras le plus beau cadeau du monde ont aussi souvent mauvaise conscience. «Les femmes pensent souvent qu’elles n’ont pas le droit d’être malheureuses à ce moment-là», explique Simona Palm. Selon elle, «le seul fait de les informer que 80% des femmes disent éprouver ce même sentiment est déjà un grand soulagement en soi».



Mais que faire lorsqu’on se trouve dans une spirale de solitude et de routine du sommeil? La psychologue conseille d’en parler ouvertement et de s’ouvrir en particulier à son ou sa partenaire. «Peut-être que c’est réciproque, mais que le sujet n’a pas encore été abordé», dit-elle.

S’ouvrir à la nouveauté

Elle encourage également les jeunes parents à (re)prendre contact avec l’extérieur par le biais de brefs appels téléphoniques ou de messages vocaux. «Il est important d’accepter le changement et de s’ouvrir à de nouvelles activités telles que les bébés nageurs. Même si c’est difficile à croire, cela permet de tisser de nouveaux liens», explique la psychologue.

Il va de soi que le compagnon ou la compagne doit également s’impliquer. «La vie a été bouleversée en très peu de temps; il est désormais crucial d’être à l’écoute, de poser des questions au lieu de porter un jugement et d’accepter de ne pas pouvoir dire plus de trois phrases parce que le bébé réclame quelque chose», dit Simona Palm. Pour autant, il faut, selon elle, aussi exprimer ses propres besoins, notamment le fait que l’on souhaite passer du temps ensemble ou que l’on a besoin d’un conseil.