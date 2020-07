États-Unis

80% des entreprises comptent maintenir le télétravail après la crise

Selon une enquête menée aux États-Unis par l’Association nationale pour l’économie des entreprises, le télétravail pourrait perdurer à l’issue de la pandémie.

L’enquête, menée du 2 au 14 juillet, portait sur le climat des affaires dans leur entreprise ou industrie. Elle reflète les résultats du deuxième trimestre et les perspectives à court terme. (Photo VALERY HACHE / AFP)

«Deux répondants sur trois sont «tout à fait d’accord» ou «d’accord» que l’expérience de leur entreprise avec la pandémie de Covid-19 conduira à l’avenir à des modalités d’embauche et de travail plus flexibles dans leur entreprise», souligne l’Association nationale pour l’économie des entreprises (NABE) dans son rapport trimestriel.

Plus de 80% des répondants ont indiqué que leur entreprise maintiendra «un certain degré» de télétravail après la crise.

L’enquête, menée du 2 au 14 juillet, portait sur le climat des affaires dans leur entreprise ou industrie. Elle reflète les résultats du deuxième trimestre et les perspectives à court terme.

S’agissant de leur activité, une entreprise sur trois a repris ses activités normales. Mais presque autant de sociétés disent ne pas s’attendre à ce que leurs activités normales se poursuivent plus de six mois.

Des marges «historiquement basses»

Le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier est celui dont le plus grand nombre d’entreprises a repris une activité normale (42%), suivi du secteur des services (35%). Mais 29% estiment que ce retour à la normale n’excédera pas les six mois, contre 16% en avril.