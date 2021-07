Manche : 80 migrants, dont 20 enfants, secourus en tentant de rejoindre l’Angleterre

Les naufragés ont été ramenés sains et saufs dimanche par les sauveteurs à Calais. Depuis la fin 2018, les traversées illégales de la Manche se multiplient.

Un patrouilleur a alors été envoyé sur place. «Arrivé à proximité de la première embarcation», il «a récupéré 35 naufragés. Il rejoint ensuite la seconde embarcation et prend en charge 45 naufragés», a-t-elle ajouté. Au total, «80 naufragés (42 hommes, 18 femmes dont une enceinte et 20 enfants) sont ramenés au port de Calais». Ils sont tous «sains et saufs».

Les traversées illégales se multiplient

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversées de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan officiel. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.