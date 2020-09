Coronavirus : 80 millions pour la culture et des prêts pour le sport

Berne va aider les milieux du sport et de la culture. Pas de réglementation spéciale n’est en revanche prévue pour le secteur de l’événementiel et des voyages pour l’instant.

80 millions pour la culture

Six mois

La loi touche à la santé, la protection des travailleurs, l’asile et les étrangers, l’indemnisation pour perte de gain et l’assurance chômage. Elle prévoit aussi des mesures judiciaires en matière d’insolvabilité et dans le domaine de la culture et des médias.