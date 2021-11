Yémen : 80 rebelles tués dans de nouveaux raids selon la coalition

Depuis un mois, la coalition affirme quasi quotidiennement infliger d’importantes pertes dans des frappes aériennes. Ces chiffres ne sont pas confirmés, faute de communication de la part des rebelles.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen aux côtés des forces gouvernementales, a affirmé dimanche avoir tué 80 rebelles Houthis au cours des dernières 24 heures à Marib et dans deux provinces voisines. La coalition affirme quasi quotidiennement depuis le mois dernier infliger d’importantes pertes aux rebelles dans des frappes aériennes, mais ces bilans ne peuvent être vérifiés de source indépendante et les Houthis ne communiquent que très rarement sur leurs pertes. L’aviation de la coalition appuie les troupes gouvernementales au sol qui tentent de repousser l’offensive des Houthis cherchant à s’emparer de la ville stratégique de Marib, chef-lieu de la province du même nom et dernier bastion loyaliste dans le nord du pays.