Coronavirus : 81 hospitalisations en une semaine en Suisse, 2 morts

On a dénombré quelque 105 cas et 12 hospitalisations par jour depuis mardi dernier. La situation est comparable à la semaine précédente.

745 cas supplémentaires, 81 hospitalisations et 2 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres couvrant les sept derniers jours, on a donc dénombré quelque 105 cas et 12 hospitalisations par jour en moyenne. Lors de la période précédente, on avait compté un peu plus de cas (115) et le même nombre d’hospitalisations (12) par jour. Rappelons que le nombre de cas reflète désormais mal la situation réelle car ils ont diminué massivement depuis la fin de la gratuité des tests, le 1er janvier.