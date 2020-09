Libye : 83 migrants abandonnés par leurs passeurs en plein désert

L’Organisation internationale pour les migrations annonce avoir secouru 83 personnes assoiffées et affamées, dont deux jumelles nigérianes âgées de 4 ans.

Les 83 migrants: 41 Nigérianes (dont des jumelles de 4 ans) et 42 hommes (34 Nigérians, quatre Togolais, trois Ghanéens et un Malien) ont été secourus le 3 septembre par les services de la Protection civile du Niger et l’équipe de sauvetage de l’OIM, souligne l’agence onusienne sur sa page Facebook.

Confinement

Coronavirus ou non, des milliers d’Africains continuent de tenter la périlleuse traversée du désert via le nord du Niger et la Libye dans le but d’atteindre les côtes méditerranéennes puis l’Europe.