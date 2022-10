Vaud: 850 signatures pour des mesures contre les corvidés

Vaud : 850 signatures pour des mesures concrètes contre les corvidés

Lancée en août dernier et munie de plus de 850 signatures, une pétition portée par les agriculteurs Sylvain Faillétaz, Christophe Hauser et Fabian Pellaux et le vigneron-encaveur Yves-Alain Perret et soutenue par la députée PLR au Grand Conseil vaudois Marion Wahlen et le conseiller national Olivier Feller (PLR).