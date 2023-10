Drake fait tourner son petit garçon Adonis dans un clip

À la veille de sortir l’album «For All The Dogs», dont la pochette a été dessinée par Adonis, Drake, a partagé une vidéo dans laquelle son garçon revient justement sur son dessin. «C’est l’histoire d’une chèvre qui fuyait des monstres et d’autres animaux. Et une fleur lui barrait la route, une fleur de feu. La voiture de course aidait peut-être la chèvre. Il y avait un escalier qui était comme un escalier de prison et il y avait une personne qui était en haut. Elle a été tuée par la voiture», raconte Adonis (5 ans), qui a récemment assisté pour la première fois à un concert de son père, en introduction du clip «8AM in Charlotte».