comme au spa: 9 astuces bien-être presque gratuites

En parcourant longuement Instagram, on finit par croire qu’un soin du visage coûteux, une salle de sport à domicile ou un entraîneur personnel sont les clés du bien-être. Pourtant, il y a tant de façons de se faire du bien sans dépenser beaucoup d’argent. Voici quelques idées.

1. Prendre son café du matin à l’extérieur

Les avantages d’une routine matinale bien réglée sont connus et reconnus. Si vous avez du mal à quitter votre lit plus tôt pour faire du sport ou méditer, il suffit de s’offrir un premier café ou thé sur le balcon (une fenêtre ouverte fait aussi l’affaire). Ce premier moment de détente de la journée donne l’impression d’être quelque part en vacances.

Boire son café dehors offre un vrai moment de détente, dès le début de la journée. Kelly L / Pexels

2. Marcher dans un parc

Les jardins publics ont quelque chose de majestueux. La nature réveille les sens, améliore la détente et invite à la rêverie. Se promener sous les arbres sans écouteurs ou s’asseoir sur un banc en écoutant un podcast permet de faire le plein d’énergie tout en redécouvrant la ville.

3. Faire son propre bain de vapeur

Il suffit de mettre de l’eau bouillante dans une bassine après s’être nettoyé le visage. Ensuite, il faut pencher le visage de 30 à 40 centimètres au-dessus de l’eau et placer un linge au-dessus de la tête. Inspirez par le nez et expirez par la bouche pendant cinq à dix minutes. Cela libère les voies respiratoires, ouvre les pores et prépare la peau de manière optimale aux étapes de soin suivantes.

Conseil: Mettre un sachet de thé dans de l’eau bouillante. Le thé vert est plein d’antioxydants et nettoie la peau en profondeur. La camomille a, quant à elle, un effet apaisant sur le système nerveux.

4. S’octroyer un massage du visage

Les soins DIY ne sont pas seulement moins chers, ils sont aussi faciles à réaliser chez soi. Ce soir, prenez le temps de vous masser le visage. Pour cela, appliquez une crème ou une huile de votre choix et massez votre visage en effectuant des mouvements circulaires vers le haut. Cela permet de réduire les tensions et de stimuler la circulation sanguine pour un teint rosé.

Avec ou sans outils de massage: profitez de votre prochaine soirée Netflix pour une stimulation faciale relaxante. Pexels / Danilyu

5. Se préparer une eau de concombre

Ce qui rend les spas si particuliers, c’est qu’ils mettent en scène chaque détail, même le plus petit, pour en faire un plaisir luxueux. Comment recréer cette atmosphère chez soi? Au lieu de boire de l’eau du robinet comme tous les jours, il est possible de l’aromatiser avec des tranches de concombre, des feuilles de menthe ou des quartiers de citron. On évite ainsi la déshydratation d’une manière glamour.

6. Boire un verre de vin avec des amis

L’eau seule est un peu triste? Boire une bière ou un verre de vin à la fin de la journée avec des connaissances est une bonne idée, même si c’est par téléphone ou via Zoom. Bien sûr, cela fonctionne aussi avec du champagne - si le budget le permet – ou des cocktails sans alcool.

Vous ne voulez plus sortir de chez vous, mais vous voulez quand même trinquer à la fin de la journée? Faites virtuellement la fête avec un être cher de manière très concrète. Pexels / Andrea Piaci

7. Prendre un bain de sel d’Epsom

Ici, il faut mettre la main au porte-monnaie, mais les sels de bain d’Epsom sont relativement bon marché. Ils ont des effets relaxants, pour un budget dès dix francs par paquet (et qui dure longtemps). Les sels d’Epsom aident à lutter contre le stress, car le magnésium assure l’équilibre des fluides et calme le système nerveux. C’est pourquoi on l’utilise aussi volontiers en cas de problèmes de sommeil.

Une baignoire, c’est comme des vacances. Vous n’en avez pas? Alors vous pouvez vous offrir un bon gel douche tout neuf. Cottonbro / Pexels

8. Se masser les pieds

Ils nous portent toute la journée et sont relativement peu ménagés: les pieds dans lesquels des milliers de nerfs se trouvent. C’est pourquoi un massage avant d’aller se coucher permet le relâchement des tensions et de ressentir moins de pression. Cela peut aider à mieux dormir. On ne peut pas se tromper en se massant les pieds - sauf pour les chatouilleux.

Prendre quelques minutes le soir pour pétrir les pieds favorise la circulation sanguine - et permet de se détendre. Kaique / Pexels

9. Dormir comme à l’hôtel

La literie d’hôtel coûteuse a son charme. Si l’on dort bien dans les beaux hôtels , c’est souvent parce que la journée a été chargée et que l’on se réjouit de pouvoir se reposer dans un lit confortable. Pour obtenir le même effet à la maison, enfiler un pyjama frais après une douche chaude ou un bain (voir ci-dessus), aérer la chambre, se masser les pieds, boire un bon thé et se concentrer sur des exercices de respiration favorisent la relaxation et l’endormissement.