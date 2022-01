9 choses que les couples heureux se disent tout le temps

1. Je suis là pour toi

Les couples qui se soutiennent mutuellement sont davantage capables de faire face aux défis et de construire une relation basée sur la confiance à long terme. Qu’y a-t-il de mieux que de savoir que l’autre nous soutient à 100%?

Ensemble pour le meilleur et pour le pire: montrez à votre partenaire que vous êtes là pour elle ou pour lui.

2. Est-ce que je peux t’aider?

Donner et recevoir; les meilleures relations sont celles où les deux personnes peuvent puiser énergie et force l’une dans l’autre.

3. Tu es magnifique

Savoir que l’on plaît toujours à sa moitié fait beaucoup de bien. Pour ce faire, nul besoin de faire des centaines de compliments par jour (sauf si c’est votre truc), mais de placer une remarque bienveillante de temps en temps. Par exemple: «J’adore ce pantalon sur toi» ou «Ton rire me bouleverse toujours autant».

4. Je crois en toi

Le plus beau cadeau est d’accorder sa confiance à quelqu’un. Encouragez sans cesse votre partenaire, dites-lui qu’il ou elle est sur la bonne voie ou que vous croyez en ses capacités. Cela booste le moral et renforce la confiance en soi de votre moitié.

5. Merci

Cinq lettres, un énorme impacte. Les partenaires qui se montrent reconnaissants restent amoureux plus longtemps. Gardez à l’esprit que traverser la vie ensemble ne va pas de soi. Appréciez donc les petits gestes du quotidien, comme vider le lave-vaisselle, et remerciez de temps en temps.

6. Je m’excuse

Reconnaître que l’on s’est trompé demande du courage. Alors, ravalez votre fierté et admettez que vous avez tort. Cela crée des liens et vous permet d’aller de l’avant, sans rancune.

Des excuses sincères permettent d’oublier plus rapidement les disputes.

7. Dire oui

Cela ne signifie pas dire oui et amen à tout. Certaines questions, comme celles de faire des enfants ou de l’endroit où l’on souhaite habiter, demandent une réponse transparente. Par contre, il n’est pas nécessaire de débattre de la moindre petite chose du quotidien. Votre partenaire vous propose de choisir un groupe de musique, un restaurant ou un film? Dites toujours oui de bon cœur, cela témoigne de votre ouverture d’esprit, de votre générosité et de votre flexibilité. Et ce, même si vous n’êtes pas fan des comédies romantiques.