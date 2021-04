Asie : 9 figures du combat pro-démocratie condamnées à Hong Kong

Neuf militants de l’opposition ont été condamnés jeudi pour leur rôle dans l’organisation d’une des plus grandes manifestations qui avait eu lieu à Hong Kong lors de la crise politique de 2019.

Neuf vétérans de l’opposition hongkongaise ont été déclarés coupables jeudi de l’organisation d’une des plus grandes manifestations de 2019, une décision qui illustre à nouveau l’implacable répression en cours dans la région chinoise.

Parmi les neuf, on retrouve certaines des personnalités les plus respectées de la lutte pour les libertés dans l’ex-colonie britannique, souvent des apôtres de la non-violence qui sont mobilisés depuis des décennies pour l’instauration d’un véritable suffrage universel.

L’un des plus célèbres est l’avocat de 82 ans Martin Lee, qui avant la rétrocession en 1997 avait été choisi par Pékin pour rédiger la Loi fondamentale, qui sert de mini-constitution dans la région semi-autonome. Étaient également poursuivis l’ex-députée de l’opposition et avocate Margaret Ng, 73 ans, ou encore le magnat des médias Jimmy Lai et l’ex-député Leung Kwok-hung connu sous le surnom de «Long Hair». Ces deux derniers sont actuellement en détention provisoire du fait de poursuites distinctes au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale que Pékin a imposée fin juin 2020.