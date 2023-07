Colombie: 9 morts et 31 blessés dans l’accident d’un car

Le colonel de l’armée Luis Jesús León a déclaré à la presse que «90% des occupants du bus sont de nationalité vénézuélienne et se rendaient sur la côte nord en direction de la ville de Carthagène». Selon la police, six hommes et trois femmes sont décédés. Deux d’entre eux sont mineurs. L’accident s’est produit vers 04 h 20 locales (09 h 20 GMT) près de la municipalité de Playon dans le département de Santander (nord-est), sur la route de la côte caraïbe de la Colombie.

Une chute dans un ravin d’une centaine de mètres

La protection civile a d’abord indiqué que le bus transportant plus de 40 passagers circulait sur la route reliant Cucuta à Bucaramanga, dans le nord-est du pays. L’accident est survenu lorsque le car a quitté sa trajectoire et chuté d’une centaine de mètres dans un ravin. Sur les images diffusées par la protection civile, on peut voir le véhicule au milieu de buissons et des vêtements éparpillés sur le lieu de l’accident.