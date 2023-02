Coronavirus : 90 hospitalisations en une semaine en Suisse, 4 morts

On a dénombré quelque 120 cas et 13 hospitalisations par jour depuis mardi dernier. Le virus circule toujours peu.

Le Valais a la plus basse incidence de Suisse romande, avec 9 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 22.

837 cas supplémentaires, 90 hospitalisations et 4 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres couvrant les sept derniers jours, on a donc dénombré quelque 120 cas et 13 hospitalisations par jour en moyenne. Lors de la période précédente, la situation était comparable, avec une faible circulation du virus: environ 113 cas et 12 hospitalisations par jour.