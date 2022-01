Pérou : 900 personnes évacuées du Machu Picchu après des inondations

Une personne a été blessée, une autre est portée disparue et plusieurs bâtiments et la voie ferrée ont été endommagés dans la ville touristique de Machu Picchu Pueblo.

Quelque 900 personnes ont été évacuées de la ville touristique de Machu Picchu Pueblo, à quelques pas du joyau de la culture inca au Pérou, à cause de pluies et d’inondations qui ont fait un disparu et détruit des maisons, a indiqué lundi le ministère du Tourisme.