Etats-Unis

90’000 dollars pour avoir refusé de servir une cliente sans masque

Un serveur d’un Starbucks de San Diego a refusé de servir une cliente ne voulant pas porter un masque, pourtant obligatoire. Des internautes ont créé une cagnotte pour le féliciter.

Selon la version donnée par la suite par le jeune homme sur Facebook, la cliente aurait alors «perdu ses nerfs», aurait quitté l’établissement pour finalement revenir lui demander son nom et le prendre en photo. En précisant qu’elle allait «contacter le siège social de Starbucks».

Effet boomerang

Amber Lynn Gilles a finalement publié un message sur Facebook: «Voici Lenin de Starbucks, qui a refusé de me servir parce que je ne portais pas de masque. La prochaine fois, j’attendrai les flics et j’apporterai une dispense médicale.» Son post a été partagé plus de 50’000 fois.