harcèlement: 92% des femmes ont peur en allant courir

38% de coureuses victimes de harcèlement

Ce sondage, publié le 10 mars, dévoile des chiffres inquiétants: 92% des femmes déclarent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elles partent courir et 51% craignent une agression physique. 38% ont déjà été victimes harcèlement physique ou verbal. Parmi elles, plus de la moitié a essuyé des commentaires sexistes ou une proposition sexuelle (55%), a été klaxonnée (53%) ou a été suivie (50%). À la suite d’un tel événement, elles sont 53% à souffrir d’anxiété, contre 38% des hommes et 46% d’entre elles décident d’arrêter la course à pied, contre 33% des hommes.