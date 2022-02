Suisse : 93% des jeunes diplômés du tertiaire trouvent un travail correct

Selon un rapport de l’Office fédéral de la statistique, neuf personnes sur dix exercent, une année après avoir terminé leurs études, une activité qui correspond à leurs qualifications.

Le plus souvent engagés après leurs études

C’est après leurs études que la majorité des titulaires d’un diplôme d’une haute école débutent l’activité professionnelle qu’ils exercent une année plus tard. Seuls 5% (master d’une haute école universitaire) et 10% (bachelor d’une haute école spécialisée, HES) d’entre eux exercent cette activité depuis plus de trois ans, ce qui veut dire qu’ils ont commencé à travailler pendant leurs études. Hic: ces personnes présentent un plus grand risque d’occuper un emploi qui ne correspond pas à leurs qualifications que celles qui ont trouvé un emploi ou changé d’activité après avoir achevé leur formation, selon l’OFS.