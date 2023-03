Automobilisme: 945 000 dollars d’amende à Piquet pour avoir insulté Hamilton

Le «beau-père» de Verstappen

Excuses pas retenues

Piquet avait plus tard présenté des excuses «de tout cœur». «Ce que j’ai dit était mal et je ne vais pas me défendre mais je veux préciser que ce terme a souvent été utilisé en portugais du Brésil pour dire «mec» ou «personne» et qu’il n’a jamais eu pour objet d’offenser», avait-il assuré.