Football en Espagne - Le FC Barcelone se satisfait d’un nul contre Cadix

Football en Espagne : A 10 contre 11, le Barça se satisfait d’un nul contre Cadix

Inoffensif, le FC Barcelone n’a pas pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse de Cadix. Ronald Koeman déplore les nombreux absents.

Memphis Depay et les Catalans n’ont pas trouvé l’ouverture contre Tomas Alarcon et ses coéquipiers.

«Nous sommes à ses côtés»

«On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse à vous. Il faut être réaliste, il faut voir l’équipe que l’on a, les joueurs qui nous manquent. Avec le président, on s’est seulement salué à l’hôtel. Si le club veut parler avec moi, on a du temps devant nous», a affirmé le Koeman en conférence de presse d’après-match, jeudi soir.