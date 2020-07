Etats-Unis

A 100 jours de l’élection, Trump face au spectre de la défaite

Le milliardaire républicain, à la traîne dans tous les sondages, redoute une humiliante défaite qui ferait de lui le premier président d’un seul mandat depuis George Bush en 1992.

Donald Trump a 100 jours pour inverser la tendance. Isolé, enferré dans la nostalgie de la victoire de 2016, critiqué jusque dans son camp pour sa réaction brouillonne face au Covid-19, le tempétueux président américain, en quête d’un second mandat, est dans une mauvaise passe.

L’élection présidentielle du 3 novembre s’annonce extraordinairement tendue dans une Amérique divisée, inquiète, traversée de secousses, et fragilisée par la pandémie qui y a fait plus de 140’000 morts.

A l’approche du cap des 100 jours, dimanche, les coups ont fusé. Donald Trump, 74 ans, a assuré que Joe Biden, 77 ans, «marionnette» de la gauche radicale, veut abolir l’«American Way of Life». Le candidat démocrate a évoqué, lui, une «bataille pour l’âme de l’Amérique».

Affaibli par la gestion de la pandémie

Le milliardaire républicain, à la traîne dans tous les sondages, redoute une humiliante défaite qui ferait de lui le premier président d’un seul mandat depuis plus d’un quart de siècle. Rien n’est joué, bien sûr. Après trois ans et demi de rebondissements, de nouveaux coups de tonnerre sont possibles.

«Sondages bidon»

Il a changé de directeur de campagne et a effectué, en début de semaine, un virage – tardif – sur le Covid-19, reconnaissant, après des semaines de déni, que la situation allait «empirer avant de s’améliorer». «Donner l’exemple est très important», a-t-il affirmé jeudi soir, annonçant l’annulation de la grande convention républicaine ouverte au public prévue à Jacksonville en Floride.

Le ton est désormais plus présidentiel. S’y tiendra-t-il? Si l’on se fie aux quelque 1300 jours qu’il vient de passer à la Maison Blanche, il est permis d’en douter.

Les chiffres ne sont, pour le moment, pas rassurants pour l’ancien homme d’affaires de New York. Selon la moyenne des sondages nationaux établie par le site RealClearPolitics, Joe Biden a, depuis plus de six semaines, une avance sur Donald Trump de 8 à 10 points de pourcentage.