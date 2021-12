Inde - À 104 ans, elle apprend à lire et à écrire

Son rêve devient réalité : À 104 ans, elle apprend à lire et à écrire

Une Indienne de 104 ans, de l’État du Kerala, a obtenu la note de 89% lors de son examen d’alphabétisation. Un exploit pour celle qui a commencé à apprendre à lire et à écrire il y a un an à peine.

Si Kuttiyamma a toujours voulu aller à l’école et nourri le désir de devenir professeur, son mariage précoce à l’âge de 16 ans et une vie centrée sur les tâches ménagères avaient mis un terme à ce rêve. «J’essayais de lire l’alphabet dès que j’en avais l’occasion, mais je n’ai jamais vraiment pu apprendre, car je devais m’occuper des tâches ménagères», a-t-elle ainsi expliqué à BBC. «Je ne pouvais donc aller nulle part et ne pouvais pas étudier non plus.»